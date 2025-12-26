CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 53-65 Appoggio di Milutinov per il nuovo +12 Olympiacos. 53-63 Evan Fournier inarrestabile da tre. 56 per il francese da lontano. 53-60 22 per ‘Momo’ Diouf a cronometro fermo. 51-60 Completato il 2+1 da parte del bulgaro ex Sacramento Kings. 51-59 Sasha Vezenkov col fallo dopo la rimessa. 51-57 AAAALSTOOOON! BOMBAAAAAAA 48-57 SMAILAGIC! TRIPLA. 45-57 Passaggio di Milutinov per Vezehnkov. 45-55 Luca Vildoza con l’accelerazione. 43-55 Appoggio di Papanikolau per il nuovo +12 greco. 43-53 NICOLA AKELE! LA VIRTUS BATTE UN COLPO. 41-53 Evan Fournier ancora micidiale dall’arco. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-Olympiacos 51-57, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: le V-nere accorciano a metà del terzo quarto

