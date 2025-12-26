LIVE Virtus Bologna-Olympiacos 41-50 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | timida reazione bolognese ospiti a +9 all’intervallo lungo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:30 14 punti di Carsen Edwards e 6 di Alen Smailagic per la Virtus Bologna, con 11 punti equamente divisi tra Tyler Dorsey e Alec Peters tra le fila dell’Olympiacos Pireo. 56.5% da due e 36.4% dall’arco per le V-nere, con gli ospiti che tirano col 75% dal pitturato e col 50% da tre oltre al 93.3% a cronometro fermo. La squadra ellenica domina anche la statistica dei rimbalzi (19 totali di cui 15 offensivi). Si chiude anche il secondo quarto: dopo 20? l’Olympiacos Pireo rimane avanti 41-50 sulla Virtus Bologna. 41-50 22 per Milutinov a cronometro fermo. 🔗 Leggi su Oasport.it

