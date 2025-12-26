LIVE Virtus Bologna-Olympiacos 25-23 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | Carsen e Vildoza già incisivi bolognesi a +2 dopo 10?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude il primo quarto sul punteggio di 25-23 per la Virtus Bologna sull'Olympiacos Pireo. 25-23 ALEN SMAILAGIC SULLA SIRENA! 23-23 Donta Hall con l'alley-oop del pari. 23-21 VIIILDOOOZAAAA! TRIPLAAAAAAA 20-21 12 per Vezenkov a cronometro fermo. 20-20 Evan Fournier per la tripla del pareggio. 20-17 Rubata di Carsen Edwards e canestro di Luca Vildoza. +3 Virtus a circa due minuti dalla prima sirena. 18-17 22 per Tyler Dorsey a cronometro fermo per accorciare a -1. 18-15 Contropiede finalizzato da Luca Vildoza per il +3. 16-15 Carsen Edwards alza la parabola per riportare la Virtus avanti.

