LIVE Virtus Bologna-Olympiacos 14-12 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | sfida equilibrata dopo 5?

23-23 Donta Hall con l'alley-oop del pari. 23-21 VIIILDOOOZAAAA! TRIPLAAAAAAA 20-21 12 per Vezenkov a cronometro fermo. 20-20 Evan Fournier per la tripla del pareggio. 20-17 Rubata di Carsen Edwards e canestro di Luca Vildoza. +3 Virtus a circa due minuti dalla prima sirena. 18-17 22 per Tyler Dorsey a cronometro fermo per accorciare a -1. 18-15 Contropiede finalizzato da Luca Vildoza per il +3. 16-15 Carsen Edwards alza la parabola per riportare la Virtus avanti. 14-15 Tyler Dorsey brucia la retina per il contro-sorpasso Olympiacos. 14-12 PAJOLA COL CONTROPIEDE! SORPASSO VIRTUS.

