CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20-23 Parallela potentissima di Ramon! 20-22 Errore al servizio per Monza! Si è spenta la luce dei padroni di casa. 20-21 Sbaglia Padar in attacco! Esce la diagonale. 19-20 ACE DI FAURE!! Trento in vantaggio!! Altro time-out per Trento. 19-19 MURO DI MICHIELETTO!! L’azzurro dice no a Padar! 19-18 Diagonale di Michieletto, Trento è lì! Time-out di Monza, con Trento che si è portata a meno due punti. 19-17 Röhrs forza la diagonale ma non trova il campo. 19-16 Primo tempo di Bartha, mamma mia che partita la sua. 19-15 Mani out di Velichkov che sta trascinando Monza in questo set, insieme a Padar. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Monza-Trento 0-2, Superlega volley 2026 in DIRETTA: totale parità nel terzo set, vantaggio sprecato dai padroni di casa! 19-19

Leggi anche: LIVE Monza-Trento 0-1, Superlega volley 2026 in DIRETTA: vantaggio nel secondo set per i campioni d’Italia, 4-6

Leggi anche: LIVE Monza-Trento 0-1, Superlega volley 2026 in DIRETTA: ampio vantaggio per Michieletto e compagni nel secondo set, 6-12

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

SuperLega, Santo Stefano in campo a Monza per la seconda di ritorno; Sonepar Padova - Itas Trentino in Diretta Streaming | IT; Volley, Trento aggancia Perugia in testa alla Superlega. Tre squadre in un punto, Civitanova si rianima, ruggito Modena; TRENTINO VOLLEY * «SUPERLEGA, DOMENICA IN CAMPO IN VENETO PER LA PRIMA DEL GIRONE DI RITORNO: LA GUIDA A SONEPAR PADOVA-TRENTINO VOLLEY.

LIVE Monza-Trento 0-3, Superlega volley 2026 in DIRETTA: Bartha e Michieletto guidano i campioni d’Italia verso un’agile vittoria - 26 Trento invece domina e lo fa alla grande gestendo al meglio i migliori momenti degli avversari. oasport.it