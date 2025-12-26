LIVE Monza-Trento 0-1 Superlega volley 2026 in DIRETTA | i campioni d’Italia vincono 21-25 il primo set!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-1 Primo tempo di Flavio. 1-0 Ace di Padar, che deve cercare di dimenticare i due errori gravi che hanno consegnato il set a Trento nel finale del parziale precedente. INIZIA IL SECONDO SET! 21-25 PRIMO SET A TRENTO!! L’attacco di Padar termina out senza l’aiuto di nessuna deviazione! 21-24 Primo tempo di Bartha! Tre set point per Trento. 21-23 Padar sbaglia al servizio. Time-out per Trento! 21-22 RECUPERO INCEREDIBILE DI MONZA!! I padroni di casa fanno il punto sfruttando l’indecisione nel campo di Trento ma lo fa dopo aver compiuto delle azioni difensive pazzesche!! 20-22 Errore al servizio per Monza, il quarto di squadra. 🔗 Leggi su Oasport.it
