LIVE Ciclocross Coppa del Mondo Gavere 2025 | Van der Poel cannibale anche a Santo Stefano?
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live della tappa di Gavere in Coppa del Mondo di ciclocross. Dopo le gare di Anversa e Koksijde, il Belgio si prepara a tornare il protagonista del circuito dopo le feste natalizie che hanno fermato la competizione: i corridori di tutto il mondo ci regaleranno un grandissima spettacolo per aiutarci a riscaldare questo freddo inverno. Tra di loro c’è ovviamente Mathieu Van der Poel, vincitore delle ultime tre prove della Coppa del Mondo e trionfatore delle ultime tre edizione nella tappa di Gavere. 🔗 Leggi su Oasport.it
