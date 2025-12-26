CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live della tappa di Gavere in Coppa del Mondo di ciclocross. Dopo le gare di Anversa e Koksijde, il Belgio si prepara a tornare il protagonista del circuito dopo le feste natalizie che hanno fermato la competizione: i corridori di tutto il mondo ci regaleranno un grandissima spettacolo per aiutarci a riscaldare questo freddo inverno. Tra di loro c’è ovviamente Mathieu Van der Poel, vincitore delle ultime tre prove della Coppa del Mondo e trionfatore delle ultime tre edizione nella tappa di Gavere. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Gavere 2025: Van der Poel cannibale anche a Santo Stefano?

Leggi anche: LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Gavere 2025: Van der Poel non vuole lasciare nulla

Leggi anche: Coppa del Mondo di Ciclocross: Van der Poel a caccia del poker a Gavere

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Koksijde 2025 in DIRETTA: Van der Poel senza rivali. Nuovo assolo dell’olandese; LIVE! Van der Poel cerca il tris a Koksijde, Casasola contro Brand; Come vedere in diretta il ciclocross di Anversa: sfida Van der Poel vs Van Aert; Ciclocross oggi, Coppa del Mondo Koksijde 2025: orari, tv, streaming. C’è Van der Poel, non Van Aert.

LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Gavere 2025: Van der Poel non vuole lasciare nulla - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live della tappa di Gavere in ... oasport.it