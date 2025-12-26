LIVE Ciclocross Coppa del Mondo Gavere 2025 | ultima parte di gara Van der Poel cerca la vittoria!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.00 MAMMA MIA VAN DER POEL! L’olandese chiude in 6.43 il sesto giro e prende il volo, con Nys che inizia a sentire la fatica delle molte accelerazioni. 15.58 Sono 14 i secondi di vantaggio di Van der Poel e Nys, con il belga che dopo l’errore non è riuscito a ritrovare il ritmo giusto per riprendere l’olandese. 15.56 Problemi per Nys che rischia di cadere! Si salva il belga che resta in piedi ma Van der Poel è volato via, alla ricerca della terza vittoria di fila e la quarta a Gavere! 15.53 Van der Poel è avanti a Nys dopo 42.16 minuti di gara e quinto giro terminato! 15. 🔗 Leggi su Oasport.it

