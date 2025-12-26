LIVE Ciclocross Coppa del Mondo Gavere 2025 | siamo alla prima parte di gara Verstrynge resta il leader della corsa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.30 Hendrikx avanti, con Fontana che da venticinquesimo è il migliore degli italiani. 15.27 Sono nove i giri della gara di Gavere! É molto probabile che si superi un’ora di competizione. 15.25 Si rimescolano le posizioni con Del Grosso che si mette davanti. Intanto Van de Putte è quattordicesimo, con Mason che è sempre più vicino al rientro al gruppo di testa. 15.24 Dopo 14.13 minuti, termina il primo giro con l’olandese Hendrikx avanti. Nys scivolato in sesta posizione. 15.23 Verstrynge, insieme agli altri inseguitori di Nys, continua a seguire il ritmo del belga. 🔗 Leggi su Oasport.it

