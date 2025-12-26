Una lite per una partita di football degenera in tragedia. Una serata qualunque, davanti alla televisione accesa su una partita di Monday Night Football, si è trasformata in un incubo per una famiglia della Florida. Una discussione apparentemente banale è degenerata in una sparatoria che ha lasciato una donna morta, una ragazzina gravemente ferita e un uomo suicida. Il dramma si è consumato pochi giorni prima di Natale, nella contea di Polk. La dinamica: dalla discussione agli spari. Secondo quanto ricostruito dallo sceriffo Grady Judd, Jason Kenney, 47 anni, stava guardando la partita tra i San Francisco 49ers e gli Indianapolis Colts in un capanno dietro casa, dopo aver bevuto. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Lite per una partita in tv finisce in tragedia: uccide la moglie, ferisce la figlia e poi si suicida in Florida

