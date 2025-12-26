Lite in discoteca allontanato torna con una pistola

Paura nella notte di Natale. Un giovane è stato protagonista di un episodio sia all'interno sia all'esterno della discoteca Otel. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, l'uomo era stato inizialmente allontanato dal locale di Firenze Sud dal personale di sicurezza in seguito a una lite.

Cacciato dalla discoteca, prova a rientrare armato di pistola - E' stato allontanato dalla discoteca dopo una lite all'interno, poi ha provato a rientrare, armato di pistola. ansa.it

Firenze, cacciato dopo una lite in discoteca estrae una pistola e minaccia i presenti - Il personale addetto alla sicurezza è riuscito a bloccarlo, ma il giovane è scappato facendo perdere le sue tracce ... msn.com

