Modena, 26 dicembre 2025 – La ’lista degli stupri’ sui muri della scuola ha destato grande preoccupazione tra gli studenti dell’istituto tecnico Enrico Fermi di via Luosi. Ci si interroga sull’identità dei responsabili e sulle motivazioni che potrebbero averli spinti a commettere un gesto simile. Il rappresentante d’istituto: “Studenti sotto choc”. Come spiega Mattia Besutti, il rappresentante d’istituto, «gli studenti sono rimasti sicuramente molto scioccati per quanto accaduto. Tuttavia, c’è la consapevolezza che si è trattato di un’emulazione di quello che era successo in altre scuole. Questa ovviamente non è una giustificazione, ma almeno può dare tranquillità, dato che non è stato un gesto pensato e messo in atto, ma solo un’emulazione fatta con troppa leggerezza». 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lista degli stupri al Fermi, sconcerto tra gli studenti: “Come è potuto accadere?”

Leggi anche: Lista degli stupri al Fermi: "Ho trovato io le scritte". Denuncia alla polizia

Leggi anche: ‘Lista stupri’ al Giulio Cesare, le reazioni degli studenti

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Modena, un’altra “lista stupri” nel bagno dell’istituto tecnico Fermi; ‘Lista degli stupri’ anche in una scuola di Modena, l’istituto Fermi; ‘Lista stupri’ nei bagni di una scuola di Modena: sui muri nomi di studentesse e prof. “Un fatto gravissimo”; “Lista degli stupri” all’istituto “Fermi” di Modena, Flc Cgil: “Episodio gravissimo”.

Modena, un’altra “lista stupri” nel bagno dell’istituto tecnico Fermi - Dopo quanto accaduto a Roma e Lucca, spunta un altro elenco con i nomi delle studentesse accosciate alla violenza sessuale. tg24.sky.it