L’Isis è un pericolo per tutto il Medio Oriente
Il ministro degli Esteri giordano Ayman Safadi spiega la partecipazione di Amman all’operazione Usa in Siria contro l’Isis, il ruolo della comunità drusa nella stabilità interna e l’impegno della Giordania per la pace e la sicurezza nella Striscia di Gaza. «Questi terroristi vogliono ricostituire lo Stato Islamico», avverte. 🔗 Leggi su Laverita.info
Bernard-Henri Lévy - Kurdistan 24: L'ISIS resta una minaccia per lo Stato curdo (15 dicembre 2025)
l blitz segue di alcuni giorni l’arresto, tra Afghanistan e Pakistan, di un presunto leader dell’Isis che stava organizzando attacchi regionali e internazionali, fermato dai servizi segreti turchi - facebook.com facebook
