L’Isis è un pericolo per tutto il Medio Oriente

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro degli Esteri giordano Ayman Safadi spiega la partecipazione di Amman all’operazione Usa in Siria contro l’Isis, il ruolo della comunità drusa nella stabilità interna e l’impegno della Giordania per la pace e la sicurezza nella Striscia di Gaza. «Questi terroristi vogliono ricostituire lo Stato Islamico», avverte. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - «L’Isis è un pericolo per tutto il Medio Oriente»

