L’Inter ha già un piano per il centrocampo | Marotta lo riporta a casa con un prezzo fisso
I nerazzurri devono pensare già al futuro e tra i nomi nei radar della dirigenza c’è anche un talentino ‘interno’ che sta facendo ottime cose Il Club Brugge espugna il campo del Genk con un pirotecnico 5-3 al termine di una gara intensa e combattuta fino all’ultimo. Una vittoria pesante, che rafforza le ambizioni di vertice dei nerazzurri e consacra Aleksandar Stankovi? come uno dei protagonisti della stagione. Il centrocampista serbo è stato eletto “Man of the Match” con un rating di 8.1, il più alto in campo. Beppe Marotta (Ansafoto) – calciomercato.it Prestazione completa la sua: qualità in costruzione, solidità in interdizione e, soprattutto, un gran gol dalla distanza che ha indirizzato la serata. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
