L’intelligenza artificiale | la scelta particolare di un terzo degli italiani a Natale

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo gli ultimissimi rilevamenti fatti, un italiano su tre ha deciso di farsi guidare dall’intelligenza artificiale per fare i regali ad amici e persone care  Nel corso di queste festività natalizie, un curioso fenomeno ha coinvolto un numero crescente di consumatori italiani. Secondo dei dati recentemente diffusi da associazioni specializzate, un regalo di Natale su tre è stato scelto con l’ausilio dell’intelligenza artificiale, suggerimenti che comunque alla fine non sempre si sono rivelati efficaci, tanto da generare spesso insoddisfazione e soprattutto perdite economiche per aver effettuato acquisti sbagliati. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

l8217intelligenza artificiale la scelta particolare di un terzo degli italiani a natale

© Cityrumors.it - L’intelligenza artificiale: la scelta particolare di un terzo degli italiani a Natale

