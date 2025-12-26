Secondo gli ultimissimi rilevamenti fatti, un italiano su tre ha deciso di farsi guidare dall’intelligenza artificiale per fare i regali ad amici e persone care Nel corso di queste festività natalizie, un curioso fenomeno ha coinvolto un numero crescente di consumatori italiani. Secondo dei dati recentemente diffusi da associazioni specializzate, un regalo di Natale su tre è stato scelto con l’ausilio dell’intelligenza artificiale, suggerimenti che comunque alla fine non sempre si sono rivelati efficaci, tanto da generare spesso insoddisfazione e soprattutto perdite economiche per aver effettuato acquisti sbagliati. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

© Cityrumors.it - L’intelligenza artificiale: la scelta particolare di un terzo degli italiani a Natale

Leggi anche: Lavoro ti detesto: il 54% degli italiani è stanco e demotivato. E pesa l'Intelligenza artificiale

Leggi anche: Solo il 34% degli insegnanti italiani preparato a insegnare intelligenza artificiale. Report GoStudent 2025

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

L'intelligenza artificiale ha cambiato per sempre la diagnostica delle auto? I risultati dello st...

Oltre l'Hype dell'Intelligenza artificiale, cosa ci aspetta nel 2026 x.com

Vi piace questa foto generata dall’intelligenza artificiale Nei commenti vi mostro l’originale ! - facebook.com facebook