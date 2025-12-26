L'inquinamento nascosto dentro le case | stufe fumo e cucina minacciano la salute durante le feste
Durante Natale e Capodanno, il tempo trascorso in casa può esporre a inquinanti domestici spesso sottovalutati, da stufe a legna a fumi di cucina: quali sono i rischi e come proteggersi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Ci sono delle piante che ti aiutano veramente a combattere smog e inquinamento dentro casa: alcune sono anche bellissime - In casa, nel nostro rifugio caldo e accogliente, sono nascoste sostanze altamente inquinanti, che spesso ingnoriamo e con cui non sappiamo di convivere. amando.it
SIMA - Medicina Ambientale. . IMPATTO DEL NATALE SU INQUINAMENTO E CONSUMI ENERGETICI Il Presidente SIMA - Medicina Ambientale, #AlessandroMiani, ospite del telegiornale di TeleAmbiente Tv, ha parlato dell’elevato impatto che il periodo nata - facebook.com facebook
