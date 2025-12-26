Lino Banfi sulla lotta scudetto in Serie A | L’Inter mi ha sempre preoccupato ma vedo quell’altra squadra favorita

Inter News 24 . Il pensiero del’attore. Lino Banfi, celebre attore pugliese e storico sostenitore della Roma, ha analizzato gli equilibri della Serie A ai microfoni di Soccermagazine. Il “Nonno Libero” nazionale ha confessato di temere sempre l’ Inter, considerandola una minaccia costante per il vertice. Sebbene veda la Juventus attraversare un periodo negativo e i suoi giallorossi ancora soggetti a qualche oscillazione di troppo, Banfi non ha dubbi sull’attuale lepre del campionato: è il Napoli la squadra che gli appare più organizzata e pronta a gestire i momenti decisivi della stagione. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Lino Banfi sulla lotta scudetto in Serie A: «L’Inter mi ha sempre preoccupato, ma vedo quell’altra squadra favorita»

Il romanista Lino Banfi: Per lo Scudetto mi ha sempre preoccupato l'Inter.

