Diverse condivisioni Facebook utilizzano una citazione attribuita ad Albert Sabin (noto per il suo vaccino orale contro la poliomielite ), per sostenere la narrazione No vax secondo cui «vaccinare stimola le varianti». Una cosa simile è stata detta anche in merito ai vaccini Covid. Per chi ha fretta:. Secondo una frase attribuita a Sabin «vaccinare stimola le varianti».. La tesi in sé è del tutto priva di fondamento. Semmai questo succede quando non si vaccina.. Non si riscontrano fonti che confermino l'autenticità della citazione.. Analisi. Vaccinare stimola le varianti "Non ha senso vaccinare contro i virus mutanti, perché Vaccinando si stimola la mutazione!" (Albert Sabin, inventore del vaccino antipolio) Sabin non ha mai detto che vaccinare stimola le varianti.

L’infondata citazione attribuita ad Albert Sabin sui vaccini e le varianti - Diverse condivisioni Facebook utilizzano una citazione attribuita ad Albert Sabin (noto per il suo vaccino orale contro la poliomielite ), per sostenere la narrazione No vax secondo cui «vaccinare ... open.online