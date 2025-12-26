L' influenza rovina il Natale e il Capodanno | colpa della variante K del Covid e dei virus cugini Matteo Bassetti | ?Non vaccinarsi è da stupidi

Influenza, picco di contagi tra Natale e Capodanno: i più colpiti sono i bambini sotto i 5 anni. Vaccinato solo il 47,5% degli ultra 65enni - È atteso tra Natale e Capodanno il picco dei contagi per l’influenza stagionale. ilgazzettino.it

Influenza 2025 e variante K, picco contagi tra Natale e Capodanno: cosa dicono gli esperti - Leggi su Sky TG24 l'articolo Influenza 2025 e variante K, picco contagi tra Natale e Capodanno: cosa dicono gli esperti ... tg24.sky.it

Maltempo rovina l’ultimo mercato prima di Natale: piazza Eroi semivuota ieri mattina tra pioggia e vento (Foto) Le condizioni meteo delle ultime ore hanno condizionato pesantemente l’appuntamento natalizio - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.