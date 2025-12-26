L' influenza rovina il Natale e il Capodanno | colpa della variante K del Covid e dei virus cugini Matteo Bassetti | ?Non vaccinarsi è da stupidi
Quest?anno, l?influenza ha colpito con una forza sorprendente, facendo registrare una rapida diffusione che ha sorpreso anche gli esperti. La causa principale di questa accelerazione. 🔗 Leggi su Leggo.it
Leggi anche: E adesso Matteo Bassetti svela la verità sul covid: almeno il 50% dei morti non era per il virus ma con il virus
Leggi anche: Influenza, l’allarme di Bassetti: “Virus più furbo del Covid”. Il rischio è alto
Influenza, la variante K fa danni. Cresce l’accesso ai pronto soccorso, picco tra Natale e Capodanno - Febbre alta, rischi di polmonite e attacchi violenti di gastroenterite. lanazione.it
Influenza, picco di contagi tra Natale e Capodanno: i più colpiti sono i bambini sotto i 5 anni. Vaccinato solo il 47,5% degli ultra 65enni - È atteso tra Natale e Capodanno il picco dei contagi per l’influenza stagionale. ilgazzettino.it
Influenza 2025 e variante K, picco contagi tra Natale e Capodanno: cosa dicono gli esperti - Leggi su Sky TG24 l'articolo Influenza 2025 e variante K, picco contagi tra Natale e Capodanno: cosa dicono gli esperti ... tg24.sky.it
Maltempo rovina l’ultimo mercato prima di Natale: piazza Eroi semivuota ieri mattina tra pioggia e vento (Foto) Le condizioni meteo delle ultime ore hanno condizionato pesantemente l’appuntamento natalizio - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.