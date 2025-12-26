L' immagine di Arezzo a Natale per il messaggio dell' Arma dei Carabinieri | Possiamo aiutarvi
I profili ufficiali nazionali dell'Arma dei Carabinieri hanno usato un'immagine di Arezzo per dare il buongiorno oggi, 26 dicembre. Si tratta dello sfondo del Duomo di Arezzo e due militari in alta uniforme. Così il corpo ha mandato un messaggio di vicinanza ai cittadini e di presenza capillare. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Arezzo Toscana foto di Paolo Pierantini - facebook.com facebook
