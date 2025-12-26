Licenziato ingiustamente? Spetta il risarcimento anche con nuovo lavoro

Anche nei rapporti di lavoro regolati dal Jobs Act, il lavoratore ingiustamente licenziato ha diritto a una tutela economica minima che non può essere limitata del tutto. Neanche se si dà da fare e trova subito un nuovo impiego. Lo ha spiegato la Sezione lavoro della Cassazione, con la sentenza n. 206862025. La decisione in oggetto offre interessanti chiarimenti sul funzionamento dell’ indennità risarcitoria minima di 5 mensilità, prevista dall’ art. 2 del d.lgs. n. 232015, e sul ruolo di quello che in gergo è l’ aliunde perceptum, cioè i nuovi redditi incassati dal lavoratore dopo il licenziamento. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

