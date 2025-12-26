Libano Idf spara e ferisce peacekeeper

21.40 La forza di pace delle Nazioni Unite Unifil ha annunciato che l'esercito israeliano ha aperto il fuoco nei pressi della Linea Blu, che separa il Libano da Israele e dalle alture del Golan,ferendo leggermente un peacekeeper,che ha riportato una commozione cerebrale, nel corso di incidenti nel sud del Libano. Secondo la forza di pace Onu, il fuoco delle truppe dell'Idf posizionate a sud della Linea Blu ha colpito una pattuglia Unifl che stava ispezionando un posto di blocco nel villaggio di Bastarra. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

