Libano Idf spara e ferisce peacekeeper
21.40 La forza di pace delle Nazioni Unite Unifil ha annunciato che l'esercito israeliano ha aperto il fuoco nei pressi della Linea Blu, che separa il Libano da Israele e dalle alture del Golan,ferendo leggermente un peacekeeper,che ha riportato una commozione cerebrale, nel corso di incidenti nel sud del Libano. Secondo la forza di pace Onu, il fuoco delle truppe dell'Idf posizionate a sud della Linea Blu ha colpito una pattuglia Unifl che stava ispezionando un posto di blocco nel villaggio di Bastarra. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Leggi anche: Onu, unità missione Unifil-2 colpita da mitragliatrice pesante da carrarmato Idf in Libano, Israele nel dubbio spara contro caschi blu
Leggi anche: “L’esercito israeliano ha sparato e ferito un peacekeeper dell’Unifil in Libano”
Unifil, 'l'esercito israeliano spara e ferisce un peacekeeper in Libano'.
Libano, l’esercito israeliano spara e ferisce un soldato Unifil sul confine - Secondo la forza di pace Onu, la pattuglia della forza di pace delle Nazioni Unite stava ispezionando un posto di blocco nel villaggio di Bastarra ... msn.com
Unifil: esercito israeliano spara colpi di mitragliatrice verso i caschi blu. Ferito un peacekeeper - Colpi provenienti dalle posizioni delle Forze di Difesa Israeliane (Idf) a sud della Linea Blu hanno colpito una pattuglia dell'Unifil che stava ispezionando un posto di blocco nel villaggio di Bastar ... msn.com
Le Idf sparano contro Unifil in Libano. Poi spiegano: “Colpa del maltempo, non abbiamo fatto apposta” - "Memoria delle atrocità dell'uomo nel passato e dolore profondo per quelle presenti ci obbligano a un esercizio di consapevolezza. ilfattoquotidiano.it
Ahmed al Ahmed, l’Eroe di Bondi Beach Tantissimi spari, le sirene della polizia che impazzano e un omicida con la maglietta nera e un fucile che spara, a chiunque si muova, contro qualsiasi logica. Lo stragista cerca con la coda dell’occhio ovunque altre vitti - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.