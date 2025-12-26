Lewandowski Maignan e Vlahovic | tutti i giocatori in scadenza nel 2026

Un mese di mercato per provare a correggere gli errori dell’estate, rinforzare progetti sportivi che hanno l’obbligo di centrare gli obiettivi che si sono dati o anticipare operazioni dei prossimi mesi. L’appuntamento con la sessione invernale di gennaio è tradizionalmente un momento in cui i club ragionano sia sull’immediato che nella pianificazione a lungo termine. Mai come quest’anno direttori sportivi, presidenti e allenatori avranno a disposizione un elenco lungo e qualificato di nomi che da febbraio saranno liberi di firmare, impegnandosi per la prossima stagione. Sono i calciatori che vanno in scadenza il prossimo 30 giugno e che a gennaio sono già di fatto sul mercato. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Lewandowski, Maignan e Vlahovic: tutti i giocatori in scadenza nel 2026 Leggi anche: Da Vlahovic a Maignan fino a Dybala: quanti possibili affari tra i giocatori in scadenza Leggi anche: Da Vlahovic e Maignan fino a Dybala: quanti possibili affari tra i giocatori in scadenza Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. I migliori giocatori in scadenza nel 2026: da Konate a Lewandowski; I migliori calciatori in scadenza a fine stagione: da Maignan a Vlahovic. Lewandowski, Maignan e Vlahovic: tutti i giocatori in scadenza nel 2026 - Ecco l'elenco dei calciatori con il contratto in scadenza nel giugno 2026 in Serie A e in tutti i principali campionati d'Europa. panorama.it

I migliori calciatori in scadenza a fine stagione: da Maignan a Vlahovic - A partire da gennaio, si faranno sempre più scottanti i casi di calciatori giunti al loro ultimo anno di contratto con i rispettivi club. passioneinter.com

Calhanoglu, Maignan, Vlahovic: quando le parole sono importanti - Perché a volte ne basta una, o al massimo due, per spiegare e raccontare al meglio cosa stia vivendo un calciatore e come è tornato a essere sé stesso ... sport.sky.it

DLS 26 | TOP 5 BEST PLAYERS AT EVERY POSITION IN DLS 26 | DREAM LEAGUE SOCCER 2026

La rivelazione di Rabiot Maignan resterà #acmilan - facebook.com facebook

"maignan" - Results on X | Live Posts & Updates x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.