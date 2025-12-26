L' esplosione al Royal Liverpool Golf Club

Questa mattina il Royal Liverpool Golf Club di Hoylake ha diffuso un video che riprende un’esplosione sul fairway. Si tratta di una detonazione controllata di un proiettile d’artiglieria risalente alla Seconda guerra mondiale, effettuata in modo sicuro e sotto supervisione. Nessuno si è fatto male, ma l’episodio ha attirato l’attenzione di giocatori e residenti nella zona.

Il Royal Liverpool Golf Club, meglio conosciuto come Hoylake, ha pubblicato il video di un'esplosione in uno dei suoi famosi fairway: si tratta della detonazione controllata di un proiettile d'artiglieria della seconda guerra mondiale.

