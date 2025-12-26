Il Royal Liverpool Golf Club, meglio conosciuto come Hoylake, ha pubblicato il video di un'esplosione in uno dei suoi famosi fairway: si tratta della detonazione controllata di un proiettile d'artiglieria della seconda guerra mondiale. Tutti i dettagli qua. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - L'esplosione al Royal Liverpool Golf Club

Leggi anche: L'esplosione al Royal Liverpool Golf Club

Leggi anche: Inaugurato il ristorante 'Green Park' al Golf Club Tirrenia

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

L'esplosione al Royal Liverpool Golf Club; L' esplosione al Royal Liverpool Golf Club.

WWII Bomb Discovered at Royal Liverpool Golf Course: Evacuation & Controlled Explosion!

#Teano #Caserta - Esplosione di un’autobotte all’ingresso dell’autogrill Teano Ovest, sull’Autostrada A1. Il boato è stato avvertito anche nei comuni vicini e il tratto autostradale è stato temporaneamente chiuso in entrambe le direzioni verso Napoli e Roma per - facebook.com facebook