L’errore che tutti fanno con le rate di PayPal | come non commetterlo più

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

PayPal non sempre consente il pagamento in 3 rate: ecco i motivi per cui l’opzione può sparire al momento dell’acquisto. Il conto digitale PayPal è ormai diventato uno degli strumenti più usati per fare acquisti online, ma non tutti sanno che il servizio di pagamento in tre rate senza interessi, spesso pubblicizzato come disponibile, può in realtà essere negato anche all’ultimo momento. – lopinionista.it In molti si chiedono come mai, e la risposta non dipende solo dall’importo o dal negozio, ma anche da fattori legati al profilo personale dell’utente. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

