L' Eredità ogni volta Liorni | occhio alla Professoressa è polemica
Non manca la polemica a L'Eredità. Nella puntata di venerdì 26 dicembre su Rai 1 ecco che i telespettatori se la prendono con le Professoresse, in particolare con Linda Pani. Il motivo? "Questa cosa che ogni volta che un concorrente sbaglia una risposta Marco Liorni deve chiedere alle professoresse la risposta esatta mi urta e mi dà fastidio, soprattutto Linda che risponde sempre lei con quel tono da saputella, insopportabile", spiega un utente di X. In tanti però non possono fare a meno di notare la bravura delle ragazze. La Pani, nella trasmissione dal 2024 come Professoressa. è affiancata da Greta Zuccarello.
