Una delle Ghigliottine più facili di sempre nella storia (almeno, quella recente) de L'Eredità, il quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni. Sarà forse il clima natalizio, ma la sera del 25 dicembre sono tutti contenti e d'accordo sulla risposta da dare. Dopo i 100 Secondi, il campione Marco si conferma tale e approda al gioco finale con un montepremi da 150mila euro. Parola dopo parola, però, il gruzzolo si riduce a suon di errori a 18.750 euro. Marco ci prova con "Velo", e gli abbinamenti con "Stendere", "Veronica", "Maya", "Culla" e "Mistero", sembrano confermare la bontà della sua supposizione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - L'Eredità, il sospetto sulla parola della Ghigliottina: "Un caso?"

Leggi anche: L'Eredità, pesante sospetto alla Ghigliottina: "Strano che Liorni e Marcello..."

Leggi anche: L'Eredità, "a dire la verità": dubbi sulla ghigliottina