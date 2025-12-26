L’equilibrio delle stelle | il nuovo viaggio di Maria Sofia Palmieri

Nel nuovo romanzo “L’equilibrio delle stelle”, Maria Sofia Palmieri racconta la fragilità dell’animo umano attraverso la storia di Celeste, tra realtà e visioni. Dopo i successi de La notte Bianca e La ballerina senza memoria, Maria Sofia Palmieri torna in libreria con L’equilibrio delle stelle, pubblicato da AG Book Publishing. Il nuovo romanzo conduce il lettore dentro le crepe invisibili dell’animo umano attraverso la storia di Celeste, una donna che appare realizzata in ogni aspetto della vita: un matrimonio stabile, una carriera brillante, una maternità attesa. Eppure, incontri enigmatici e presenze sospese tra sogno e realtà incrinano la perfezione apparente, aprendo varchi verso ricordi rimossi e verità mai affrontate. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

