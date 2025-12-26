Leone XIV e le virgole della Sala stampa.

Bollettino. Il giorno di Natale, la Sala stampa della Santa Sede pubblica nel proprio bollettino il testo del messaggio tenuto alle ore 12 dal Santo Padre prima della benedizione Urbi et Orbi e al terzo capoverso fa dire a Leone XIV: “Il Verbo eterno del Padre, che i cieli non possono contenere ha scelto di venire nel mondo così”. La virgola dopo “Padre” poteva starci solo mettendone un’altra dopo “contenere”. Così, invece il soggetto (“Il Verbo eterno”) risulta separato dal predicato verbale (“ha scelto”). Nel documento si legge anche “Tailandia”, in luogo di “Thailandia”, che è la dizione corrente in uso dal 1939, quando prese il posto di “Siam”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

