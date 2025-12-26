L’emergenza per le piene dei fiumi sta rientrando
La forte ondata di maltempo che ha colpito Bologna e gran parte dell’Emilia-Romagna sta gradualmente rientrando. Dopo le forti precipitazioni, a preoccupare sono le piene dei fiumi, almeno nella pianura bolognese.Registrati alla sezione Dossier BolognaTodayCome si legge nell’ultimo bollettino. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
