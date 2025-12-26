Legge di bilancio tra luci e ombre | l' opinione del gruppo di presidenza di Confartigianato

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il gruppo di presidenza di Confartigianato Cesena, composto da Daniela Pedduzza, Fulvia Fabbri e Stefano Soldati, analizza la Legge di Bilancio 2026, evidenziando le misure più significative per le piccole e medie imprese del territorio e le aree in cui le attese degli artigiani restano. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

