è una mostra che, attraverso l’arte, intreccia storia e futuro dell'azienda italiana specializzata in adesivi industriali ad alte prestazioni. Per celebrare i sessant'anni di attività, Roser ha chiesto a tre artisti di reinterpretare l'essenza della sua attività. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Leggi anche: Agrario e Fossati, legami più forti con le imprese

Leggi anche: Cina-Italia: ribadiscono forti legami, promettono cooperazione piu’ stretta

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

“Legàmi Forti – 60 anni di Roser”: a Fabriano, la mostra

“Legàmi Forti – 60 anni di Roser”: a Fabriano, la mostra – VIDEO - facebook.com facebook