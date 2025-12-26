LECCE – Dopo la pausa forzata della scorsa settimana il Lecce si appresta a disputare il suo terzo incontro casalingo, fondamentale per il proseguimento del campionato, dopo i due successi contro Torino e Pisa e il balzo in avanti in classifica.Al via Del Mare arriva il Como di Fabregas, ormai. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

© Lecceprima.it - Lecce senza quattro pedine. “In campo chi crede nel percorso. Voglio una squadra corta”

Leggi anche: Conte ha già dimenticato la sconfitta? «Voglio una squadra equilibrata, dobbiamo capire a che punto siamo. Per noi è un percorso nuovo la Champions League ma…»

Leggi anche: Trevisani senza filtri sulla Juve: «La squadra di Spalletti è in corsa per lo scudetto? Ha solo due pedine di quel livello». I nomi fatti dal giornalista

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Lecce, Corvino a caccia di tre pedine per rinforzare la squadra di mister Di Francesco. Faticanti alla Juventus Next Gen - Il Lecce è al lavoro per colmare il vuoto lasciato al centro della difesa dall’ex capitano, trasferitosi martedì scorso alla Cremonese per una cifra che ... quotidianodipuglia.it

Lecce, le scelte per l’attacco: ecco chi entra - Como il tecnico del Lecce Di Francesco è chiamato a sostituire quattro calciatori: tre nazionali più Berisha infortunato. trnews.it