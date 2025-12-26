Lecce senza quattro pedine In campo chi crede nel percorso Voglio una squadra corta

LECCE – Dopo la pausa forzata della scorsa settimana il Lecce si appresta a disputare il suo terzo incontro casalingo, fondamentale per il proseguimento del campionato, dopo i due successi contro Torino e Pisa e il balzo in avanti in classifica.Al via Del Mare arriva il Como di Fabregas, ormai. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Lecce, Corvino a caccia di tre pedine per rinforzare la squadra di mister Di Francesco. Faticanti alla Juventus Next Gen - Il Lecce è al lavoro per colmare il vuoto lasciato al centro della difesa dall’ex capitano, trasferitosi martedì scorso alla Cremonese per una cifra che ... quotidianodipuglia.it

lecce senza quattro pedineLecce, le scelte per l’attacco: ecco chi entra - Como il tecnico del Lecce Di Francesco è chiamato a sostituire quattro calciatori: tre nazionali più Berisha infortunato. trnews.it

