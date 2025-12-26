Di Francesco: “Dobbiamo dare continuità”. Ecco le dichiarazioni del tecnico del Lecce Alla vigilia della sfida contro il Como, l’allenatore del Lecce, Eusebio Di Francesco, ha parlato delle condizioni della squadra e degli obiettivi immediati, sottolineando l’importanza di dare continuità ai risultati. Il tecnico giallorosso ha spiegato che la squadra ha lavorato bene negli ultimi . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Lecce, Di Francesco: «Obiettivo continuità per conquistare la salvezza. Ho dei dubbi su questi giocatori»

Leggi anche: Lazzate, fuga dall’ultimo posto. Comprati 6 giocatori in un mese. Eccellenza, obiettivo salvezza

Leggi anche: Roma Inter, Totti non ha dubbi: «Questi giocatori potranno decidere il match»

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Lecce, la via giusta con Nikola Krstovic e Francesco Camarda - Il Lecce non ha intenzione di farsi trovare impreparato e vuole reagire al meglio rispetto a quelle che potrebbero essere le incombenze dal mercato Nikola Krstovic e Francesco Camarda, i due gemelli ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Lecce, Di Francesco: "Baschirotto via? Può succedere ad altri. Camarda determinato" - Intervistato direttamente dal ritiro a Bressanone con il Lecce, il nuovo allenatore dei pugliesi Eusebio Di Francesco - tuttomercatoweb.com

Lecce-Napoli, Di Francesco: «Non penseremo solo a chiuderci» - Ritorno in campo immediato per il Napoli dopo il grande successo nel week end contro l’Inter. ilmattino.it

#Natale in campo per il Lecce: Di Francesco dirige l'allenamento della mattina x.com

Natale in campo per il Lecce: Di Francesco dirige l'allenamento della mattina - facebook.com facebook