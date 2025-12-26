Le uscite Prime Video di gennaio

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gennaio sarà un mese ricco di  nuove uscite   in tutte le principali  piattaforme streaming  e anche su prime i titoli non mancano, pronti a tenerci compagnia nelle notti di pioggia invernali.  Le serie tv più attese. Il 2 gennaio iniziamo subito con la seconda stagione di  “Gigolò per Caso”  con  Christian De Sica. La serie racconta le vicende di Alfonso, un uomo in crisi, il quale scopre casualmente che suo padre fa il gigolò. Dopo un iniziale shock, decide di intraprendere anche lui la stessa professione, nella speranza di risolvere i suoi problemi. Il 7 gennaio è il turno di  “Beast Game”  stagione 2, reality show in cui circa mille concorrenti devono sfidarsi in prove estreme, sia fisiche che psicologiche, per vincere il montepremi di cinque milioni di dollari. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

le uscite prime video di gennaio

© Metropolitanmagazine.it - Le uscite Prime Video di gennaio

Leggi anche: Prime Video, le uscite di gennaio 2026: Gigolò per caso 2 – La sex guru

Leggi anche: Prossime uscite su Prime Video (dicembre 2025 / gennaio 2026)

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Tutte le nuove serie tv e i film in uscita su Prime Video a gennaio 2026; Prime Video – I titoli in arrivo a gennaio 2026; Cosa vedere su Prime Video a gennaio 2026?; 30 film da guardare su Prime Video – Lista aggiornata a gennaio 2026.

uscite prime video gennaioPrime Video, le uscite di gennaio 2026: Gigolò per caso 2 – La sex guru - Ecco la nostra lista delle migliori uscite, tra serie tv e film, del canale di streaming per gennaio 2026. 2anews.it

uscite prime video gennaioPrime Video: tutti i film e le serie TV in arrivo a gennaio 2026 - In questa seconda stagione, padre e figlio sono alle prese con nuove esilaranti avventure ed un rapporto conflittuale dai risvolti comici. hdblog.it

uscite prime video gennaioTutte le nuove serie tv e i film in uscita su Prime Video a gennaio 2026 - I titoli, le trame e le date di uscita e di scadenza: da non perdere i ritorni di Gigolò per Caso, Red Carpet e Beast Games ... today.it

Prime Video gennaio 2026

Video Prime Video gennaio 2026

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.