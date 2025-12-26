Le previsioni meteo di oggi | residue piogge sull' entroterra in esaurimento

26 dic 2025

Le previsioni meteo di oggi, venerdì di Santo Stefano, dal sito del servizio meteorologico regionale dell'Arpae dell'Emilia Romagna. Il cielo sarà poco nuvoloso con possibili deboli precipitazioni in esaurimento sui settori appenninici, e gelate al mattino sulle pianure settentrionali; nel. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

