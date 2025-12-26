Le piene del Lamone e del Senio | la mappatura dei livelli idrometrici in discesa ovunque

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco una panoramica delle piene di Senio e Lamone passate nella notte sulla pianura ravennate fortunatamente senza particolari problemi. Il Mezzano ha toccato il picco di 8,09 metri alle 2 (la soglia rossa è a 7,50 metri). Ad Alfonsine il Senio il colmo della piena è arrivato alle 3 con 12,11. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Leggi anche: Allerta rossa in Emilia-Romagna: preoccupa la piena del Senio e del Lamone, disposte evacuazioni nel Ravennate. Ritardi e cancellazioni per vento forte all’aeroporto di Firenze

Leggi anche: Il Senio e il Lamone fanno paura: scattano le evacuazioni a Tebano, Villanova e Glorie

