Le note del Natale: anticipazioni, cast, ospiti e streaming. Questa sera, venerdì 26 dicembre 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Le note del Natale, il grande evento musicale del periodo natalizio condotto da Eleonora Daniele. Un appuntamento che trasforma il palcoscenico in un viaggio tra emozioni, grandi artisti e melodie intramontabili, avvolto dalla luce, simbolo di speranza, gioia e rinascita. L’evento è arricchito dalla presenza di un narratore d’eccezione, padre Enzo Fortunato, che dà vita a un racconto capace di illuminare il vero significato del Natale. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Le note del Natale: tutto quello che c’è da sapere

Leggi anche: Villaggio di Babbo Natale in piazza del Plebiscito: tutto quello che c'è da sapere

Leggi anche: Improvvisamente a Natale mi sposo: tutto quello che c’è da sapere

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Il Volo – Incanto di Natale | tutto quello che c’è da sapere; Stanotte a Torino | tutto quello che c’è da sapere sul programma di Alberto Angela.

Il nuovo aggiornamento di NATALE di 99 notti nella foresta roblox!

La magia delle feste si accende con “Le Note del Natale”, il grande evento musicale del periodo natalizio condotto da Eleonora Daniele, in onda stasera alle 21.30 su Rai 1. Un appuntamento che trasforma il palcoscenico in un viaggio tra emozioni, grandi arti - facebook.com facebook