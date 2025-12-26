Le Note del Natale su Rai 1 con Al Bano Arisa Noemi e Bocelli

La magia delle feste prosegue questa sera, venerdì 26 dicembre, su Rai 1 con Le Note del Natale, lo show musicale del periodo natalizio condotto da Eleonora Daniele e nato da un’idea di Padre Enzo Fortunato, che dà vita a un racconto che vuole illuminare il vero significato del Natale. Un appuntamento che trasforma il palcoscenico in un viaggio tra emozioni, artisti e melodie intramontabili, avvolto dalla luce, simbolo di speranza, gioia e rinascita. Attesi in qualità di ospiti Al Bano, Marco Masini, Sal Da Vinci, Arisa, Noemi e Andrea Bocelli, che emozionerà il pubblico con la sua celebre Ave Maria. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Le Note del Natale su Rai 1 con Al Bano, Arisa, Noemi e Bocelli Leggi anche: Il Concerto di Natale. Note in Basilica con Noemi protagonista Leggi anche: Cena di Natale: Al Bano, Morandi, Conti, Belen e Noemi tra i tanti ospiti di stasera Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Le Note del Natale; Le Note del Natale 2025, l'evento musicale stasera in tv: anticipazioni, ospiti, scaletta; “Note del Natale” nei luoghi simbolo della cristianità; Gli speciali di Natale 2025 dello !. Canzoni e spiritualità: stasera su Rai 1 il concerto “Le note del Natale” di Santo Stefano - 30 Rai 1 trasmette il classico appuntamento tradizionale del giorno di Santo Stefano: il concerto- iodonna.it

