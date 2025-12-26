Le mostre da non perdere in Italia nel 2026 dalla 61esima edizione della Biennale a quella su Rothko
Il 2026 in Italia promette un anno d’arte straordinario con mostre di grandi maestri, dalla fotografia di Mapplethorpe a Rothko, dai Tarocchi alla Biennale di Venezia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Le mostre di moda da non perdere questo autunno (in Italia e nel mondo)
Leggi anche: L’edizione 2026 è impreziosita da 15 acquerelli firmati in esclusiva da Maria Rita Stirpe e contiene informazioni, curiosità e consigli utili su piante e fioriture, oltre a dirci sempre quali sono i principali eventi e le mostre orticole dell'anno
Tutte le mostre da non perdere nel 2026; Le grandi mostre del 2026 in Italia da attendere già ora; Le mostre da non perdere nel 2026 in Italia; Da Van Dyck a Rothko, le grandi mostre da vedere in Italia nel 2026.
Le mostre da non perdere in Italia nel 2026, dalla 61esima edizione della Biennale a quella su Rothko - Il 2026 in Italia promette un anno d’arte straordinario con mostre di grandi maestri, dalla fotografia di Mapplethorpe a Rothko, dai Tarocchi alla Biennale ... fanpage.it
Da Van Dyck a Rothko, le grandi mostre da vedere in Italia nel 2026 - Arte antica, contemporaneo, e grandi eventi come la Biennale d’arte a Venezia. repubblica.it
Anteprime 2026: le mostre annunciate nelle sedi espositive più importanti - Zandomeneghi e Degas a Palazzo Roverella, Rothko a Palazzo Strozzi, Kiefer e i Macchiaioli a Palazzo Reale, Van Dyck al Palazzo Ducale di Genova. itinerarinellarte.it
APERTURE STRAORDINARIE! 26 - 27 - 28 dicembre Cologna Veneta (VR) Non perdere l’occasione di visitare le mostre multisensoriali più potenti e toccanti d’Europa! Chernobyl - La città fantasma di Pripyat I percorsi della pazzia - Manicomi, vo - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.