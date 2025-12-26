Le minacce del nostro tempo e la strada da seguire nelle omelie natalizie dell' arcivescovo
Un'omelia per la celebrazione nottura e l'altra per quella diurna. Monsignor Riccardo Lamba ha celebrato il Natale in duomo, ricordando ai fedeli l'importanza e l'unicità dell'evento. Ecco le sue parole.Messa in nocte di NataleCari fratelli e care sorelle,il Natale è uno dei due cardini della. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Leggi anche: Napoli. 34enne arrestato, le minacce all’ex moglie: “Torna o mando un nostro video intimo a nostro figlio”
Leggi anche: Papa Leone XIV da Mattarella: "Medioriente, le sfide complesse del nostro tempo richiedono soluzioni condivise"
Le minacce del nostro tempo e la strada da seguire nelle omelie natalizie dell'arcivescovo; Aggressioni, minacce, occupazioni: il racconto dei volontari pugliesi in Cisgiordania; Leonardo, scatto sugli ordini e nuovi jet all'Austria. In arrivo anche l'accordo con la Nigeria per 24 aerei e 10 elicotteri.
Le minacce del nostro tempo e la strada da seguire nelle omelie natalizie dell'arcivescovo - "Potremmo dire che, nel Natale, tutti quanti siamo chiamati a vivere non solo come uomini e donne con nome, cognome, data di na ... udinetoday.it
Tommaso Cerno: non si può fermare Il Tempo - Ricevere una lettera di minacce di stampo anarchico contro Il Tempo e il nostro editore nel giorno in cui dopo 31 anni è stato finalmente sgomberato il Leoncavallo, centro sociale di Milano simbolo ... iltempo.it
Minacce a Il Tempo, solidarietà da Meloni a Renzi: "Ignobile attacco alla libertà di informazione" - Parole oscene e un simbolo di morte in una missiva indirizzata al nostro quotidiano. iltempo.it
Le minacce rivolte dai facinorosi del centro sociale Askatasuna a Torino nei confronti delle Forze dell'Ordine per lo sgombero sono solo la cifra di una mentalità criminale che si ritiene al di sopra della legge. Credo che sia nostro compito essere chiari e netti: i - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.