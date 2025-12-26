Le grottesce accuse russe di ucrainizzazione dell' Italia

L’ultima sortita dell’ambasciata russa in Italia segna un salto di qualità nella strategia comunicativa del Cremlino: non più solo propaganda verso l’esterno, ma una vera ingerenza nel dibattito pubblico interno di un paese europeo. I l pretesto è quanto accaduto il 22 dicembre all’Università Federico II di Napoli, durante un convegno organizzato dall’Anpi dal titolo “Russofilia, russofobia, verità”. Nella ricostruzione dell'ambasciata, che trova spazio anche sulla Tass, "gruppo di personalità pubbliche italiane" avrebbe subito "vessazioni". All'evento hanno partecipato il professor Angelo d'Orsi e l'ex deputato M5S Alessandro Di Battista: per la Tass, "sarebbero stati aggrediti da nazionalisti ucraini, coadiuvati da attivisti italiani, inclusi esponenti del partito +Europa". 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

