Le estrazioni di Lotto SuperEnalotto e 10eLotto di giovedì 25 dicembre 2025 non ci saranno | quando ritornano

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di giovedì 25 dicembre 2025 sono annullate. Cosa dice il regolamento dei concorsi e quando ricominceranno le tre lotterie. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

