I consigli e le raccomandazioni del direttore del Tempo Daniele Capezzone per Santo Stefano. Potete disintossicarvi dalla “likecrazia” e fare un digital detox. Posare, dunque, il telefono e conversare. L'altra soluzione, quella politicamente scorretta, invece, è utilizzare la pausa delle festività per rimpossessarsi dei propri smartphone e far valere ancora di più le proprie idee, rispondendo allo zio che vuole farci la morale su Gaza, sulle varie guerre o peggio intende riproporci l'ennesima versione giustizialista di Garlasco. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Le due versioni di Santo Stefano del direttore Capezzone

Iconografia del Santo. Stefano, le feste proseguono, auguri! - L’origine non è molto lontana, risale al 1947 e fu introdotto per favorire la continuità delle celebrazioni e offrire un ulteriore giorno di rip ... exibart.com