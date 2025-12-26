Le accuse a Netanyahu del suo ex portavoce | C’era lui dietro la fuga di notizie che ha fatto fallire le trattative
Ci sarebbe Benjamin Netanyahu dietro alla fuga di notizie che nel settembre del 2024 aveva fatto finire in stallo le trattative per un cessate il fuoco a Gaza. Ad accusare il presidente israeliano è il suo ex portavoce militare Eli Feldstein, che fu arrestato e incriminato. Intervistato da Kan Tv, Feldstein lancia accuse nei confronti di Netanyahu e dei suoi fedelissimi per due vicende separate: il cosiddetto Qatargate, un caso di presunta corruzione per promuovere l’immagine di politica di Doha, e la fuga pilotata di informazioni riservate, pubblicate dal giornale tedesco Bild. Due inchieste separate, ma che fanno perno proprio su Feldstein, portavoce fra il 2023 e il 2024. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
