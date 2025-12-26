Ci sarebbe Benjamin Netanyahu dietro alla fuga di notizie che nel settembre del 2024 aveva fatto finire in stallo le trattative per un cessate il fuoco a Gaza. Ad accusare il presidente israeliano è il suo ex portavoce militare Eli Feldstein, che fu arrestato e incriminato. Intervistato da Kan Tv, Feldstein lancia accuse nei confronti di Netanyahu e dei suoi fedelissimi per due vicende separate: il cosiddetto Qatargate, un caso di presunta corruzione per promuovere l’immagine di politica di Doha, e la fuga pilotata di informazioni riservate, pubblicate dal giornale tedesco Bild. Due inchieste separate, ma che fanno perno proprio su Feldstein, portavoce fra il 2023 e il 2024. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Le accuse a Netanyahu del suo ex portavoce: “”C’era lui dietro la fuga di notizie che ha fatto fallire le trattative”

Leggi anche: Trump alla Knesset: "Non finisce solo la guerra, finisce l'era del terrore" | "E ora la Russia" | Netanyahu: "Israele ha fatto quello che dovevamo in risposta al 7 ottobre"

Leggi anche: “Nessuno poteva replicare Clough: era davvero unico. Quello che ricordo del tempo trascorso con lui, e che forse ho portato con me nel management, è il fatto che ha instillato un “modo forestale” in tutto ciò che facevamo”. Ciò che Sean Dyche ha imparato da Brian Clough

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

La Corte penale internazionale respinge il ricorso di Israele contro i mandati d'arresto nei confronti di Netanyahu e Gallant; L'ex premier Bennet chiede le dimissioni di Netanyahu per il Qatargate:Tradito lo Stato di Israele - Manifestanti ultraconservatori contrari alla leva obbligatoria hanno bloccato in entrambe le direzioni un'autostrada nel centro di Israele.

Ex collaboratore chiama in causa Netanyahu sul caso Qatargate - Notizie di cronaca, politica, economia, sport, arte e musica con foto e video, sempre aggiornate, con approfondimenti. laregione.ch