È stata identificata la giovane trovata morta martedì scorso dopo essere caduta in un lago ghiacciato in Valle d'Aosta. Si tratta della 32enne abruzzese Laura Vietri, residente a L'Aquila. Era stata trovata morta il 23 dicembre in un lago di località Pilaz, a Champoluc, da un escursionista.La. 🔗 Leggi su Today.it

L'auto parcheggiata vicino a casa e l'ultima cena con i colleghi: com'è morta Laura Vietri, trovata senza vita nel lago ghiacciato

