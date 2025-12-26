Niente carcere, ma arresti domiciliari. Cambia la misura cautelare nei confronti di Krzysztof Jan Lewandowski, il 34enne polacco che la sera del 20 settembre, alla guida del suo carro attrezzi Volkswagen, ha investito e ucciso le due amiche 21enni Giorgia Cagliani e Milena Marangon mentre. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - L'autista che ha travolto e ucciso Giorgia e Milena andrà ai domiciliari

Leggi anche: Brivio, controanalisi sull’autista che ha investito Giorgia e Milena: guidava sotto l’effetto di droga

Leggi anche: Brivio, travolse e uccise Giorgia e Milena: dopo 3 mesi di carcere va ai domiciliari, il dolore dei familiari

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Anziano travolto e ucciso la notte di Natale. Si cerca il conducente; Con il carro attrezzi investì e uccise Milena e Giorgia: dopo tre mesi esce dal carcere e va ai domiciliari con il braccialetto elettronico; Valentina colpita frontalmente dal Tir, indagine sulle ore di guida dell’autotrasportatore; Scontro auto-lupo, l’animale non ce l’ha fatta: è il secondo caso in 10 giorni.

Travolto e ucciso da un autista ubriaco - Gravissimo incidente stradale nella tarda serata di giovedì a Volvera, nel Torinese. quotidiano.net

Travolto e ucciso . Morì a 24 anni, l’automobilista condannata a un anno - Per quello la notte del 2 giugno 2024 scese dalla sua auto, mentre percorreva la tangenziale, per prestare soccorso ad un altro giovane, rimasto coinvolto in ... ilrestodelcarlino.it

L’autista che l’ha travolto si è fermata a chiamare i soccorsi. La sua posizione è al vaglio degli investigatori - facebook.com facebook