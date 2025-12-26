Laura Mattarella | Sto accanto a mio padre a volte un passo dietro Ho lasciato il lavoro ci sono gratificazioni più grandi
Roma – La figlia del Presidente è la First Lady d’Italia: “Sono consapevole di svolgere un ruolo, accanto a mio padre, e cerco di esercitarlo al meglio. Ma il Presidente è lui. So solo che devo essergli vicina: a volte accanto, altre un passo dietro. Altre forme di presenza non sono previste al vertice della Repubblica italiana”. Laura Mattarella si racconta in una intervista a Vogue Italia con la naturalezza di chi vive il ruolo senza protocolli superflui: “Abito felicemente a casa mia, con mio marito e con i miei figli”. Roma 05 Dicembre 2025 Quirinale, Cerimonia per l'accensione del bracere Olimpico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
