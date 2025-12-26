Laura Mattarella | Sto accanto a mio padre a volte un passo dietro Ho lasciato il lavoro ci sono gratificazioni più grandi

Laura Mattarella: "Un dovere e un onore stare accanto a mio padre" - "La mia è stata una scelta libera, responsabile e ponderata", dice in un'intervista a 'Vogue Italia' ... msn.com

Laura Mattarella: «Il mio ruolo di first lady? Mia madre avrebbe fatto meglio. La mia è una scelta, nessun rimborso spese» - Laura Mattarella, figlia del presidente della Repubblica Sergio Mattarella si racconta in un'intervista a Vogue Italia. msn.com

Laura Mattarella: “Il ruolo da first lady Un onore e un dovere, ma mia mamma lo avrebbe fatto meglio” x.com

È il 2015 quando #LauraMattarella, avvocato di professione, accetta di assumere un ruolo di grande responsabilità pubblica: affiancare suo padre nella più alta funzione dello Stato. Una decisione consapevole, un gesto che è prima di tutto un atto d’amore. “L - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.