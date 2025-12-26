Laura Mattarella si racconta | Il ruolo da first lady? Un onore e un dovere mia mamma lo avrebbe svolto meglio

«Stare accanto a mio padre è un dovere e un onore ». Così Laura Mattarella, figlia del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, descrive il suo ruolo di “ first lady ” in una lunga intervista a Vogue Italia, precisando che sua madre «l’avrebbe svolto certamente meglio». L’occasione del colloquio è il numero di gennaio 2026 della rivista, che inaugura l’anno con un dialogo raro e misurato con una figura da sempre nota per la sua riservatezza. «Per il resto – prosegue Mattarella -, posso solo aggiungere che, al mondo, oltre alle soddisfazioni professionali, ci sono tante altre gratificazioni, anche molto più grandi». 🔗 Leggi su Open.online

